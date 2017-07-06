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بالفيديو.. انقلاب شاحنة محملة بالدجاج والبيض في فيينا
06
يوليو
2017
04:47 AM
عرضت فضائية «RT» الروسية، مقطع فيديو يرصد انقلاب شاحنة محملة بالدجاج في فيينا ما أدى إلى غلق الطريق وتعطيل حركة المرور شمال البلادوقال مسئولو الطوارئ إنهم تمكنوا من إزالة البيض المتناثر على الأرض بالإضافة إلى قرابة سبعة آلاف دجاجة سببت ازدحاما مروريا على جانبي الطريق السريع في المدينة.
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