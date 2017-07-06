عرضت فضائية «RT» الروسية، مقطع فيديو يرصد انقلاب شاحنة محملة بالدجاج في فيينا ما أدى إلى غلق الطريق وتعطيل حركة المرور شمال البلاد

وقال مسئولو الطوارئ إنهم تمكنوا من إزالة البيض المتناثر على الأرض بالإضافة إلى قرابة سبعة آلاف دجاجة سببت ازدحاما مروريا على جانبي الطريق السريع في المدينة.