أكد البرتغالي إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك لرئيس القلعة البيضاء في جلستهما التي أقيمت فجر اليوم بالساحل الشمالي، على ثقته في قدرة الفريق على الفوز على أهلي طرابلس يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام في برج العرب

وأوضح المدير الفني أن الزمالك قادر على التأهل لدور الثمانية، ووافق المدرب البرتغالي على الاجتماع برئيس الزمالك فجر اليوم بعدما كان يرفض فكرة عقد جلسة معه.وكان مرتضى منصور، رئيس النادي، عقد جلسة مع المدير الفني بالساحل الشمالي بحضور كل من هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي، وإسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة، وذلك في منزل رئيس النادي بالساحل الشمالي.