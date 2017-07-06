كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كواليس الجلسة التي عقدها مع البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق وجهازه المعاون بحضور هاني زادة عضو المجلس، بالساحل الشمالى

وقال إنه تم مناقشة ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين عن الفريق، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.وأوضح رئيس الزمالك أنه تم الاتفاق على أن يتم طي صفحة الإقالة والتركيز لمباراة أهلي طرابلس لإسعاد الجماهير البيضاء بالصعود الأفريقي ومواصلة المشوار، مضيفا أنه سيتجمع باللاعبين غدا الجمعة، لبحث مشكلات الفريق وتحميسهم قبل المواجهة الحاسمة.