عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة لتصفية الأجواء مع البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق بفيلا رئيس النادي بالساحل الشمالي، تم فيها الحديث عن تداعيات الخسارة من كابس يونايتد الزيمبابوي والاستعداد لمواجهة أهلي طرابلس الليبي بدوري أبطال أفريقيا

وحرص رئيس الزمالك على شرح وجهة نظره من الخسارة وأكد أنه لابد من غلق الملف للتركيز في المواجهتين القادمتين والتي من الضروري الفوز بهما وهو ما يعني تجديد الثقة في المدير الفني.وأضاف مرتضى منصور أن جماهير الزمالك عاطفية، مباراة تجعلها تساند المدرب وتحمله على الأعناق وهذا هو المتوقع حدوثه حال الفوز على أهلي طرابلس ثم النادي الأهلي في الدوري العام.