عرض الإعلامي محمد الغيطي، صورة لعقد زواج أصدره تنظيم داعش، موضحًا أن صياغته أشبه بعقد الملكية

وأوضح، خلال برنامجه |صح النوم|، على فضائية |LTC|: «إن العقد يشمل خانات لاسم |السبية|، ومواصفاتها، وسعرها، واسم المالك والشاري»، معلقًا: «دا عقد بهيمة أو معزة.. مش أنثى».