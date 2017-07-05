قال سامح شكري وزير الخارجية: «إن تدخل إيران في الشأن العربي زعزعة لاستقرار المنطقة، وهو أمر مرفوض، لافتا إلى أنه من المبكر إصدار أي قرارات ضد قطر بعد اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب المنامة المقبل»

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «أون أي»: «إن الاتفاق العربي حزمة واحدة وهو أن تكف قطر عن التدخل في الشأن العربي، ودعم الإرهاب واحتضان العناصر الإرهابية، فكلها مطالب مشتركة واحدة».وأوضح أن الأمن السعودي المصري واحد، ولا يمكن التفاوض عليه، موضحا أنه لم يعد هناك محل للتفاوض مع قطر، وعلى الدوحة أن تحيد عن سلوكها، أو حلول وسطية، خاصة عندما يكون الأمر متصل بأمن الدول العربية.وأكد: «هناك حالة واحدة للجلوس مع قطر على طاولة المفاوضات، وهو أن ترى الدول العربية تنفيذ الدوحة كافة المطالب العربية على أرض الواقع بعيدا عن الوعود».