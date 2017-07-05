قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة: إن الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء تراعي محدودي ومتوسطي الدخل بشدة

ورفض «حمزة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صح النوم» على فضائية «LTC»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، الإعلان عن قيمة تلك الزيادات، موضحًا أن المدة المحددة لتحريك الأسعار لإلغاء الدعم تدريجيا، كانت 5 سنوات، وتم زيادتها 3 سنوات آخرين، وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. جدير بالذكر أنه من المقرر إعلان محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الخميس، الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء، في مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة.