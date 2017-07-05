قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة المقبلة تشهد ضربات موجعة من الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، ضد قطر لافتًا إلى أن دول المقاطعة لديها أوراق سياسية واقتصادية للضغط ولن تستطيع الدوحة تحملها وتؤدي إلى انهيارها

وأشار أديب، خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إى|، إلى أن قطر لا تملك أوارقًا يمكن اللعب بها ضد مصر ودول الخليج، مردفًا: |قطر معندهاش غير البعبعة في قناة الجزيرة.. والآن تجلس قطر زي البطة اللى قاعدة على البيضة لا تستطيع التحرك|. وتساءل: كيف تأمن قطر على نفسها وقد تم اختراق أمنها القومي والعسكري، واصفًا إياها بالنادي وليست دولة.