علق الإعلامي عمرو أديب، على الرد السلبي لقطر على المطالب العربية، قائلًا: فلتنتهي قطر على نار هادئة

وأضاف أديب خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |ON E|، أن قرار الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب من الرد القطري السلبي كان واضحًا بأنه حان وقت الفراق، لافتًا إلى أن قطر تم تطليقها اليوم من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين بشكل نهائي لا عودة فيه.وأردف: |قطر طلبت الفراق والدول الأربع طلقوها والآن تولع قطر على مهلها وكل يوم بيعدي بتخسر مليارات بتضيع والريـال بينهار|، لافتًا إلى أن الغريب في الأمر فرحة القطريين بعد بيان الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب واعتقادهم بأنهم كسبوا المعركة على الرغم أن المعركة ستشتعل خلال الفترة المقبلة ضد الدوحة.