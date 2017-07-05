اقتحمت الإعلامية منى عراقي، استوديو برنامج |اللمة الحلوة|، على الهواء مباشرة، أثناء استضافة الدكتورة أمل محسن؛ للحديث عن طريقة التعامل مع الرجل الشكاك

وأوضحت «عراقي» خلال البرنامج، على فضائية «المحور» أن الشك يولد بين الزوجين، في حالة وجود فروق بين الطرفين، موضحة: «الراجل بيقلق من المرأة الأنجح والأجمل والأعلى اجتماعيا منه». وأشارت إلى ضرورة أن يتحلى الرجل بالثقة الكبيرة في النفس؛ لتلافي مشكلة الشك التي يمكن أن تنشأ بين الزوجين.