قال الكاتب الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم، إن تصريحات وزراء خارجية الدول الأربع خلال المؤتمر الصحفي وإعلان بيان مصر والسعودية والإمارات والبحرين بشأن قطر يبعث على التهدئة مراعاة للشعب القطري ومحاولة لكسر التصعيد الذي تسعى إليه الدوحة

وأضاف: أن النظام القطري يكذب كما يتنفس ولا يجب أن يعول عليه في أن ينتهج منهجًا إيجابيًا نحو أشقائه في الخليج والوطن العربي، مشيرًا إلى أن قطر هي إسرائيل الخليج وأنها تمارس الدجل الإعلامي.وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |صالة التحرير|، المذاع على قناة |صدى البلد|، أن دول المقاطعة قررت اللجوء إلى العقوبات المؤلمة الهادئة التي تعتمد على المستقبل مع قطر الداعمة للإرهاب، لافتًا إلى أن الوساطة الكويتية انتهت اليوم بشأن أزمة قطر.وتابع: إن قطر ليست دولة ولكنها تنظيم يملك تمويلا ضخما يعمل على زعزعة الاستقرار ونشر الإرهاب والتخريب في المنطقة.