ضابط قطري سابق: تغيير الحكم في الدوحة يأتي من الخارج

قال على آل الدهنيم ضابط سابق بالمخابرات القطرية، إن تغيير الحكم في قطر سيأتي من الخارج وليس من الداخل، بعقلية قطرية وتخطيط خارجي

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية «TEN» أن وجود القوات الإيرانية والتركية في قطر لحماية الأسرة الحاكمة وكبت أي تظاهرات ضدها.وأوضح أن الأزمة الحالية الفرصة الأخيرة أمام الأسرة الحاكمة، ويجب تقسيم السلطة بين الشعب والدولة، وأن الأزمة الحالية ستصل لطريق مسدود.