قال على آل الدهنيم ضابط سابق بالمخابرات القطرية، إن هناك تحركات مريبة وغريبة داخل أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، مطالبا الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، باستمرار حصار قطر لمدة 3 أشهر فقط

وتوقع في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهى، المذاع على فضائية «TEN» حدوث انقلاب داخل قطر خلال الفترة المقبلة على الأسرة الحاكمة من المعارضة القطرية، قائلا «انتظروا انقلابا على الأسرة الحاكمة قريبا فالشارع القطري لن يقبل باستمرار تميم في الحكم لأنه مدير تنفيذى، للدولة وأن الحاكمان الفعليان هما الشيخ حمد بن خليفة وحمد بن جاسم وزير الخارجية السابق.وأضاف أن الأسرة الحاكمة هي سبب الأزمة الحالية التي يعانى منها الشعب القطرى، الذي يعتبر نفسه ضحية الحماقة والتخلف السياسي للحاكم.