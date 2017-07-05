يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا

وأشار خبراء الأرصاد خلال برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، إلى قلة الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وسجلت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية 30-24، مطروح 29-24، الغردقة 39 -30، شرم الشيخ 39-30، الإسماعيلية 37- 22، بورسعيد 32-25، السويس 37-26.