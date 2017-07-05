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بالفيديو.. فتاة كوبري العباسية تروى تفاصيل زواجها من مسئول
05
يوليو
2017
06:47 AM
قالت سلوى عرابي، المعروفة إعلاميا بفتاة كوبري العباسية: إنها تعرضت لكثير من المواقف السيئة منذ بداية العام، مضيفة: «تم منعي من السفر لدبي بسبب وجود الحاسة السابعة لدي»وتابعت خلال لقائها في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش: «عدد من أصدقائي زوجوني لشخص معرفوش أثناء إقامتي معهم في شقة بمصر الجديدة وهي كانت تجربة أصابتني بالصدمة، خاصة أن الشخص الذي تزوجته كان مسئولا كبيرا منذ 9 سنوات بعد هروبي من منزل أهلي في المحلة الكبرى»، رافضة ذكر اسمه.وأضافت: «أبلغ حاليا من العمر 22 عاما، وحدثت معي حوادث كثيرة في حياتي، والحرمان كان أحد أسباب هروبي من منزل والدي».
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