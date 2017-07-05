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فتاة كوبري العباسية: تعرفت على شاب وعشت معاه زي الأجانب بدون زواج
05
يوليو
2017
05:47 AM
اعترفت «سلوى عرابي» المعروفة إعلاميا بفتاة كوبري العباسية، بأنها صاحبت شابا وعاشت معه في شقة واحدة يملكها في مدينة أكتوبروقالت خلال لقائها ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش: «تعرفت على شاب وأنا عندي 16 عاما وعشت معه في شقته فترة زمنية زي الأجانب كده بدون زواج».وأضافت: «اشتريت قطة وكنت بلعب معها وفي يوم ناديت عليها ولكنها مردتش عليا فوضعتها في فريزر الثلاجة، وبعدين صعبت عليا، فأخرجتها واحتضنتها وبكيت عليها ثم أطلقتها».وأرجعت أسباب عدم زواجها من الشاب، لإصراره على إجهاضها بعد حملها ولكنها رفضت: «طلب مني إجهاض الطفل بعد حملي منه ولكني رفضت، واكتشفت خيانته لي أكثر من مرة، فتركته».
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