فاجأ الإعلامي معتز الدمرداش، «سلوى عرابي» المعروفة إعلاميا بفتاة كوبري العباسية، بمداخلة هاتفية من والدتها على الهواء

وهاجمت والدة سلوى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، ابنتها قائلة: «أنا بريئة منها، ودي واحدة خانتني، ومش عايزاها نهائيا، وأنا مش أمها أصلا، دي واحدة كذابة وعينها فارغة».ومن جانبها ردت الفتاة على والدتها قائلة: «مش أنتي اللى جوزتيني، وبتشوهي سمعتي، مع أني واحدة محترمة، وأعمل اللي عايزاه».