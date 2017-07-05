قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد: إن المحافظة خالية من «توك توك»، نهائيا، كما أن كافة وسائل المواصلات تكفى أبناء المحافظة بالإضافة إلى الإجراءات المشددة لمنع دخول التوك توك إليها، فهي محافظة ذات مدينة واحدة و7 أحياء»

وأضاف خلال لقائه في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنه عندما ظهر أحد الأشخاص يحمل توك توك داخل إحدى السيارات منذ 5 أشهر تم التعامل مع الموقف بكل شدة، مشيرا إلى أن عدد سكان محافظة بورسعيد 660 ألف نسمة.