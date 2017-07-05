قالت الفنانة كندة علوش، إنه عقب قرأتها للإسكريبت الخاص لفيلم الأصليين شعرت في البداية بالخوف، لكنها قررت المشاركة في هذا العمل

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج |هنا العاصمة| المذاع على قناة |cbc|: |في اليوم التالي أبلغت المخرج مروان حامد بالموافقة على خوض هذه التجربة، ولكن مع وضع تغييرات للشخصية التي سأجسدها، مثل ظهوري في شكل سيدة وزنها زائد.. قولت نتجنن شوية|.وأوضحت كندة علوش أنها تفاجأت بأن المخرج مروان حامد كان لديه نفس فكرتها في تغيير مظهر الشخصية التي ستجسدها في فيلم |الأصليين|؛ الأمر الذي شجعها أكثر وجعلها تشعر بسعادة ​كبيرة.