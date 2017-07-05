قال أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية: إنه تم زيادة تعريفة المواصلات بالمحافظة بنسب تتراوح بين 10و 15% تماشيًا مع قرار تخفيض دعم المحروقات

وأضاف خلال لقاء في برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي أسامة كمال، أن هناك طلبات للحصول على تراخيص ميكروباصات يمكن استخراجها في حال تعنت السائقين، مشيرا إلى أن بداية ظهور |التوك توك| في مصر كان في الدقهلية وتم إصدار تراخيص له في كافة مدن المحافظة.