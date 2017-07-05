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مصر ودول المقاطعة: تسلمنا رد قطر وإعلان موقفنا في الوقت المناسب
05
يوليو
2017
02:46 AM
أصدرت مصر والمملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بيانا مشتركا حول الأزمة القطريةوجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأخبار السعودية «واس»، أن الدول الأربعة تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية، والتي جاءت تلبية لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وقررت الدول الأربعة الرد في الوقت المناسب على الدوحة.
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