مصر ودول المقاطعة: تسلمنا رد قطر وإعلان موقفنا في الوقت المناسب

أصدرت مصر والمملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بيانا مشتركا حول الأزمة القطرية