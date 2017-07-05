توقع الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، صدور حكم بإلغاء تسعيرة الأدوية الصار في شهر يناير الماضي لتعود الأسعار لما كانت عليه قبل قرار الزيادة

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»، إنه تم حجز القضية التي أقامتها النقابة لإلغاء قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الأدوية في شهر أكتوبر.وأوضح أن قرار تسعيرة الأدوية عشوائي، لأنه تسبب في زيادة الأدوية كلها بدون دراسة تكلفة كل صنف على حدة.