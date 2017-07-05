انتقد الإعلامي عمرو أديب، فريق أعداد برنامجه على الهواء قائلا: «قاعدين برة بيشربوا شاي، ومش سامعين بقول إيه، والمذيع تعبه ببلاش»

وأضاف خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون أي»: «أنا مش وظيفتي إني أعيد وأزيد في الكلام».