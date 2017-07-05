بالفيديو.. مذيعة «LTC» تنفذ وعدها لمتصل وتتعاطى هيروين في مشهد تمثيلي

وفت الإعلامية شيماء جمال بوعدها لمتصل بتعاطي كمية من الهيروين المخدر على الهواء

وجسدت «شيماء» خلال برنامج «المشاغبة» المذاع على فضائية «LTC» مشهدا تمثيليا قالت خلاله: «نفذت وعدي وشميت البودرة وهاكلها على كعك العيد، والشمة دي حلوة جدا والله».