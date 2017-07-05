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بالفيديو.. مذيعة «LTC» تنفذ وعدها لمتصل وتتعاطى هيروين في مشهد تمثيلي
05
يوليو
2017
01:46 AM
وفت الإعلامية شيماء جمال بوعدها لمتصل بتعاطي كمية من الهيروين المخدر على الهواءوجسدت «شيماء» خلال برنامج «المشاغبة» المذاع على فضائية «LTC» مشهدا تمثيليا قالت خلاله: «نفذت وعدي وشميت البودرة وهاكلها على كعك العيد، والشمة دي حلوة جدا والله».
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