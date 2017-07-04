قال الفنان ماجد الكدواني: إن دوره في فيلم «الأصليين» هو شخص يمثل كافة المصريين، بإيقاع الحياة الطبيعية

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية «cbc»: إن الفيلم يقوم على الخيال، وهو أهم من المعرفة؛ لأنه يؤدي للإبداع.وأوضح أن المشاهد سيرى الفيلم بإحساسه الخاص به، وأنه يهدف لتوصيل رسالة للمشاهد.الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي، وماجد الكدواني، وكندة علوش، ومحمد ممدوح.