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نجل شقيق زينب الغزالي يهاجم وحيد حامد: «كذاب.. وهقاضيه»
04
يوليو
2017
22:47 PM
قال جهاد الغزالي، ابن شقيق زينب الغزالي: إنه سيقيم دعوى قضائية ضد الكاتب وحيد حامد؛ لتشويه صورة «زينب الغزالي» في مسلسل الجماعة2، موضحا: «عمتي لم تكن عضوة بجماعة الإخوان المسلمين، حتى عام 1964، ويلعن أبو الإخوان، ولم يكن أحد من أفراد عائلتي محجبا»وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «cbc» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن كل ما تناوله «حامد» في المسلسل كذب وافتراء، مؤكدا: «عمتي كانت وفدية وكافة أفراد عائلتي كانت وفدية ويسارية، وأنا هأقاضي وحيد حامد، واحنا ملناش علاقة بالإخوان».وأوضح: «جمال عبد الناصر أمم ثروة عائلتي، واحنا وفديين، ووالدي سيف الدين الغزالي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، ولكن للبجاحة رجال، وهو ما قام به وحيد حامد في تشويه صورة عمتي زينب الغزالي، وكل ما تناوله عنها غير حقيقي».
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