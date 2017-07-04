أبدى الإعلامي عمرو أديب، استياءه الشديد من تزايد نسب الواسطة في مصر، الفترة الأخيرة، مضيفا: «الواسطة في مصر دين، ولو ملكش ضهر هتنضرب على بطنك»

وأشار أديب، خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إى|، إلى أن الطريقة الوحيدة التي خلقها الله للترقي في الدولة، والمعتمدة على العمل والكفاح والاجتهاد تم تدميرها، مشيرا إلى أن النفاق هو المسيطر على العلاقات بين رئيس العمل ومرؤوسيه.