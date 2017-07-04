استنكر الإعلامي محمد الغيطي إطلاق اسم المخرجة إيناس الدغيدي على أحد شوارع مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، متسائلا: «كل أعمال إيناس الدغيدي مكانها سلة المهملات، وتحض على الرذيلة»

وقال خلال برنامج «صح النوم»، المذاع على فضائية «LTC»: «إن هناك أسماء كثيرة من الشخصيات العامة، التي تستحق إطلاق اسمها على الشوارع المصرية، أو أسماء الشهداء».كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة توضح إطلاق اسم المخرجة إيناس الدغيدي، على أحد شوارع مدينة الجونة بالغردقة، معلقين في سخرية شديدة: «ماذا قدمته سوى اعتراضها وأفلامها التي تفسد الشباب؟».