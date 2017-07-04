عرض الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامج «صح النوم»، المذاع على فضائية «LTC» مقطع عدد من الصور، ترصد استضافة قناة الجزيرة القطرية لأحد الإرهابيين، ذي أربع أسماء مختلفة

وهاجم الغيطي، فضائية «الجزيرة» قائلا: «تستضيف الإرهابيين وأول من نقلت مشهد إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي».