نشر نجم كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يستعرض فيه مهاراته في اللعب بالكرة على سطح سفينة عملاقة، وكذلك مع الجمهور على أحد الشواطئ

وعلق الساحر البرازيلي على الفيديو قائلًا: «كانت تجربة مدهشة».يشار إلى أن النجم البرازيلي الأسطوري رونالدينيو، وصل إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، على متن رحلة مصر للطيران رقم 768، والقادمة من برشلونة بإسبانيا، في زيارة فريدة من نوعها؛ لتدشين مؤسسته الإنسانية العالمية «Ronaldinho foundation» من مصر، بالشراكة مع شركة برايم فارما المصرية. وتهدف هذه المؤسسة لعلاج غير القادرين في العالم، بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات المانحة العالمية؛ والجديد في هذه الاتفاقية أن العلاج سيتم ولأول مرة باستخدام الدواء المصري في مختلف بلاد العالم. وأعرب رونالدينيو عن سعادته لزيارة مصر للمرة الثالثة، والتي كانت |وش السعد| عليه؛ لحصول فريقه على كأس العالم للشباب، خلال الزيارة الأولى، واللعب مع النادي الأهلي في المرة الثانية، ثم الزيارة الثالثة، والتي تستغرق ثلاثة أيام، سيحرص فيها النجم الكبير على زيارة منطقة الأهرامات والمعالم السياحية بصحبة مسئولي الشركة ومسئولي وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي، كما سيزور الساحل الشمالي المصري، ويحضر احتفالية كبرى؛ للإعلان عن المشروع العملاق الذي يدشنه بالتعاون مع الشركة المصرية.