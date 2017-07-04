دشن الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، هاشتاج «ارحل _يا_تميم»، موضحا أن القضاء على تميم هو قضاء على الإرهاب في العالم كله، وليس المنطقة العربية

وقال، إنه لا تفاوض ولا تصالح مع الدول الداعمة للإرهاب، لافتا إلى أن وزراء خارجية السعودية ومصر والبحرين والإمارات قررت قيادة مواجهة الدول الداعمة للإرهاب.