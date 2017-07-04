قالت الفنانة الاستعراضية سما المصري، إنه لا يمكن مقارنة الفيديو المثير الذي بثته منذ أيام بالفيديو الفاضح للفنانة غادة عبد الرازق، مردفة: |مينفعش اتاخد في النص مع غادة عبد الرازق

. هي حرة وهتتحاسب مش أنا|.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |كلام جرايد|، المذاع على قناة |العاصمة|، تقديم مجدي طنطاوي، أنها تتمنى القيام بعمل يخدم الوطن والشباب لكنها تخشى عرقلتها، لافتة إلى أنها تسعى لتقديم برنامج اجتماعي يناقش المشكلات والظواهر الاجتماعية في المجتمع المصري ومن بينها الزواج العرفي.