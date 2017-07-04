دعا العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، وزراء خارجية الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، للسماح بضم ليبيا للتحالف العربي، والمشاركة معهم في اجتماع الغد، الخاص ببحث الرد القطري على المطالب العربية

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده منذ قليل، أن الجيش الليبي يملك كافة الفيديوهات والمستندات التي تؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب في مصر وليبيا.وأوضح أن البرلمان الليبي جزء من التحالف العربي، لافتا إلى أن ليبيا أكثر الدول المتضررة من قطر، وتواجه حاليا مشكلة صحية كبيرة؛ بسبب نقص الأمصال الدوائية.