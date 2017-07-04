نفت الفنانة الاستعراضية سما المصري، قيامها بنشر فيديوهات وصور فاضحة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أنها لم تقم بذلك، وأن أحد الأشخاص قام بسرقة صورة شخصية لها من تليفونها الخاص، وقام بترويجها

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |كلام جرايد|، المذاع على قناة |العاصمة|، تقديم مجدي طنطاوي، أنها قامت بتحرير محاضر في قسم الشرطة بخصوص سرقة صور شخصية لها، من تليفونها الخاص، منذ عامين، وأشارت إلى أن الفيديو الذي قامت ببثه، ليس فيه أي نوع من الإباحية أو الخلاعة، مثلما يقول البعض.وتابعت: «أنا مشتركة في أبلكيشن سعودي، وعملت الفيديو الأخير، ولو هو فيه حاجة مثيرة، مكانش اتذاع، وفقًا لتقاليد المملكة.. عمري ما عملت حاجة خادشة.. دخلت في معمعة المحروقات بدون أي ذنب».