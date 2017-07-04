قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن قطر تسيء إلى دول الخليج بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن قناة الجزيرة من قبل ثورة 30 يونيو وهى تسعى إلى إثارة الفتنة وإحداث فوضي في دول الخليج

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TEN، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أنه إذا تقدمنا بشكاوى إلى مجلس الأمن ستحاسب قطر على كل ما فعلته، مطالبًا أجهزة الأمن بجمع الأدلة التي تدين قطر بدعمها للإرهاب وتقدمها لوزارة الخارجية لتسير الأمور في شكلها القانوني.وتابع: «قطر تهاجم مصر بشدة.. وهناك مخطط دولي لاستدراج السعودية إلى حرب طاحنة تقودها قطر».