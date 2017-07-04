أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن قراءة القرآن الكريم بعد الفاتحة أثناء أداء الصلاة، سُنة، وليست واجبة، أو ركنا من أركان الصلاة، لافتًا إلى أن من يقرأ الفاتحة فقط، صلاته صحيحة، ومقبولة من الله عز وجل

وأوضح خلال برنامج |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |دى إم سى|، أنه في حالة نسيان المسلم لآيات من القرآن الكريم، أثناء الصلاة، يمكنه تجاوز الخطأ وصلاته صحيحة، لافتًا إلى الخطأ في بعض الآيات القرآنية بعد قراءة الفاتحة، ليس فيه سجود سهو.