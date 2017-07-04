أكد علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار جميع أنواع السيارات، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى الانخفاض في الأسعار سيصل لـ 45%

وأشار خلال لقائه ببرنامج |أسواق وأعمال|، المذاع على قناة |أون لايف|، إلى أن ارتفاع أسعار السيارات الفترة الماضية، بعد قرار تعويم الجنيه، تسببت في حالة من الركود في أسواق السيارات، وعزوف المواطنين عن الشراء، موضحًا أن حجم البيع خلال الـ5 أشهر الأخيرة شهد تراجعًا كبيرًا، يصل لـ 50% بالمقارنة بالعام الماضي.وأضاف: أن حجم بيع السيارات خلال الـ 5 أشهر الأخيرة، لم يتخط حاجز 46 ألف سيارة فقط.