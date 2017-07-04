عرض العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، مقطع فيديو، يظهر قيام الجماعات الإرهابية بذبح جنود ليبيين

ويظهر في الفيديو قيام الجماعات الإرهابية بترديد الشهادتين، ومكبرين: «الله أكبر.. الله أكبر».واستعرض المسماري عددا من صور عناصر الجماعات الإرهابية، التي تدعمهم قطر وتمولهم بالمال والسلاح؛ للقيام بعمليات إرهابية في ليبيا.