شن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هجومًا شديدًا على دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا حكومة أبو ظبي بتشويه الحضارة الإسلامية، وإيواء مجرمي الحرب العراقية، وتبني أفكار الميليشيات الخارجة عن القانون

واستطرد، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مع نظيره الألماني، زيجمار جابرييل، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة: «إذا كنا سنبدأ مجاراة كلمة |كفى| فـ|كفى| كثيرًا، ونحن لا نريد الخوض في هذه المسائل. حسب قوله»، موجهًا رسالة لنظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قائلًا: «كفى افتراء على دولة قطر، وإطلاق الأكاذيب وتشويه سمعة الحضارة الإسلامية التي ترسمها الدوحة».