أكدت عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أنها لم تنتظر تقديم أولياء الأمور شكاوى، مضيفة: «مش مستنية شكاوى

. احنا بنلف على مدارس مصر كلها».وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أنها تجمع الشكاوى وتضع جدول محدد لزيارة كافة المدارس، مؤكدة أنه لم يتم تجاهل أي مدرسة قامت بزيادة المصروفات أكثر من 14% النسبة المقررة.