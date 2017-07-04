عرضت فضائية |إكسترا نيوز|، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام اجتماع تجمع قادة دول فيشجراد

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر اليوم الثلاثاء، زيارته للمجر، حيث شارك في قمة تجمع دول |الفيشجراد| وقادة دول المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا ووجهت الدعوة لمصر كأول دولة في الشرق الأوسط يتم دعوتها للمشاركة في قمة التجمع.وفى ختام الاجتماعات عقد قادة الدول الأربعة والرئيس السيسي مؤتمرًا صحفيًّا لعرض نتائج اجتماعات قمة التجمع.كما التقى الرئيس السيسي اليوم بوهسلاف سبوتكا رئيس وزراء التشيك الذي أعرب عن تقديره لدور مصر المحوري في المنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية لتحقيق السلام والاستقرار بها، مشددا على مساندة دول التجمع لما تبذله مصر من جهود في مجال مكافحة الإرهاب ودفع عملية التنمية الاقتصادية.