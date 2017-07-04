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بالفيديو.. «التعليم» توضح معايير زيادة مصروفات أتوبيسات المدارس
04
يوليو
2017
16:49 PM
أوضحت عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، معايير زيادة مصروفات أتوبيسات المدارس الدولية، موضحة: «أتوبيسات المدارس خدمة اختيارية»وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، إن طريقة حساب مصاريف أتوبيس المدرسة تشمل كل الأمور المتعلقة مثل حساب أجرة السائق والمشرف بالإضافة إلى 10%.وأكدت عبير إبراهيم أن المدارس ليس من حقها رفع قيمة الأتوبيسات دون اعتمادها من الوزارة.
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