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بالفيديو.. «الكهرباء»: الأعطال وراء الانقطاعات في بعض المناطق
04
يوليو
2017
11:48 AM
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة نجحت في التصدي للموجة الحارة رغم زيادة الاستهلاك، بمساعدة كل الجهات المعنية في الدولة، ودعم من القيادة السياسية، باعتبار توفير الكهرباء أمنا قومياوأوضح «حمزة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «On Live»، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض المناطق يحدث بها انقطاعات في الكهرباء لفترات قصيرة، بسبب وجود أعطال طارئة.وأكد أن الوزارة تنفذ خطط استثمارية ضخمة لأول مرة بشبكات التوزيع والنقل، بقيمة تقدر بـ18 مليار جنيه.
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