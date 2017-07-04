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بالفيديو.. نتنياهو يزور حاملة الطائرات الأمريكية قبالة ميناء حيفا
04
يوليو
2017
10:48 AM
عرضت فضائية «RT»، لقطات من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، حاملة الطائرات الأمريكية |يو إس إس جورج بوش|، التي رست مؤخرًا قبالة ميناء حيفا شمال إسرائيلوقال نتنياهو خلال زيارته: «لا صديق لأمريكا أفضل من إسرائيل، ولا صديق لإسرائيل أفضل من أمريكا».
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