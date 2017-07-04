عرضت فضائية «RT»، لقطات من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، حاملة الطائرات الأمريكية |يو إس إس جورج بوش|، التي رست مؤخرًا قبالة ميناء حيفا شمال إسرائيل

وقال نتنياهو خلال زيارته: «لا صديق لأمريكا أفضل من إسرائيل، ولا صديق لإسرائيل أفضل من أمريكا».