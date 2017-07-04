يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا

وأشار خبراء الأرصاد خلال برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، إلى قلة الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانًا على غرب البلاد.وسجلت درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية 31-26، مطروح 30-24، الغردقة 42 -28، شرم الشيخ 41-28، الإسماعيلية 40- 24، بورسعيد 33-26، السويس 41-25.