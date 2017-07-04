تستضيف الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج |هنا العاصمة|، صُناع فيلم |الأصليين|، بطولة النجم ماجد الكدواني والنجم خالد الصاوي والمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد والموسيقار هشام نزيه في أول حوار لهم بعد عرض الفيلم

البرنامج يذاع على فضائية |cbc| ويعرض مشاهد من من الفيلم، في تمام الساعة الـ9 من مساء اليوم الثلاثاء.​