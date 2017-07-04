بالفيديو.. 10 أهداف لا تنسى لساحر الملاعب «رونالدينيو» قبل زيارة مصر

يزور نجم الكرة البرازيلي |رونالدينيو|، لاعب برشلونة السابق، مصر مساء اليوم الثلاثاء، بهدف الترويج للسياحة العلاجية، ضمن برنامج |تور آند كيور| للسياحة العلاجية

ونجح النجم البرازيلي في تسجيل العديد من الأهداف المميزة خلال مسيرته الكروية بداية من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.وتستعرض فيتو 10 أهداف تاريخية للساحر رونالدينيو بمناسبة زيارته لمصر.