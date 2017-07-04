أعلن الفنان أكرم حسني، عن انتهائه من تصوير الجزء الرابع والخامس من برنامجه الساخر «أسعد الله مساءكم» الذي يقدمه بشخصية «أبو حفيظة»

وقال خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، إنه لأسباب غير معروفة قررت الجهة المنتجة وقف عرض البرنامج، موضحًا أنه لن يقدم شخصية أبو حفيظة مرة أخرى.وأضاف: «عايز أركز في الفن وفي نفس الوقت مش عايز أموت شخصية أبو حفيظة فمن الممكن أن أحتاجها في وقت ما».