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بالفيديو.. أكرم حسني: أحمد فهمي مريض ودماغه تعبانة
04
يوليو
2017
01:46 AM
وصف الفنان أكرم حسني، صديقه الفنان أحمد فهمي، بأنه مريض ودماغه تعبانة، لافتا إلى أن زيارة المريض واجبوقال خلال لقائه في برنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري: إن فكرة مسلسل «ريح المدام»، صاحبها أحمد فهمي، مشيرا إلى أن الفكرة جديدة وكوميدية.|ريح المدام| دارت أحداثه حول سلطان الذي يعمل مخرج إعلانات، وهو دائم الوقوع في المشكلات بعمله، ومع زوجته داليا لكنه لا يستطيع حل مشكلاته بسبب فقدان زوجته الذاكرة.المسلسل تأليف تامر إبراهيم، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته أحمد فهمي وأكرم حسني، ومي عمر، ورجاء الجداوي، وعدد آخر من الفنانين، من إنتاج طارق الجنايني.
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