قال الكاتب وحيد حامد إن الهدف الأساسي من وراء كتابته لمسلسل |الجماعة| هو إيصال رسالة للشباب من الأجيال الجديدة، للتعرف على حقيقة جماعة |الإخوان| الإرهابية وما تسعى إليه وأساليبها في تحقيق أهدافها السياسية

وأضاف خلال لقائه في برنامج |هنا العاصمة| المذاع على قناة |cbc| أنه لم يكن قلقا من تغير مخرج المسلسل في جزئه الثاني، على الرغم من أن المخرج الأول ظل لفترة طويلة مع فريق العمل ولكنه اعتذر، مشيرا إلى أنه استعان بالمخرج شريف البنداري لاستكمال المسيرة.وتابع حامد أنه استعان بشخصيات فنية متميزة وأشخاص متخصصين في |المكياج| من إيطاليا من أجل إظهار شخصية جمال عبد الناصر بصورة صحيحة أو بالطريقة التي يريدها، ولكن جميع هذه الطرق لم تفلح، خاصة وأنه كان يريد شخصا يجسد روح جمال عبد الناصر وليس القيام بتقليده.